Курсы наличной валюты в банках Минска на 29 октября 2019 года

По состоянию на 11:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 2,046 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,003 рубля и составил 2,05 /b> рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,267 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,272 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,22(вырос на 0,01 рубля).