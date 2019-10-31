Последнее обновление: 31.10.2019 09:56

Досрочные выборы в Великобритании пройдут 12 декабря

Палата лордов парламента Великобритании проголосовала за законопроект о досрочных выборах за одну ночь, подтвердив, что страна пойдет на выборы 12 декабря.

Заключительным этапом принятия законопроекта станет согласие королевы Елизаветы IIЮ что положит начало предвыборной кампании.

Ранее премьер-министр Британии официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января после того, как британский парламент не поддержал его соглашение о выходе.

Таким образом, Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование