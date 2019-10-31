Досрочные выборы в Великобритании пройдут 12 декабря

Палата лордов парламента Великобритании проголосовала за законопроект о досрочных выборах за одну ночь, подтвердив, что страна пойдет на выборы 12 декабря.

Заключительным этапом принятия законопроекта станет согласие королевы Елизаветы IIЮ что положит начало предвыборной кампании.

Ранее премьер-министр Британии официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января после того, как британский парламент не поддержал его соглашение о выходе.

Таким образом, Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.