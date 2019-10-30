Последнее обновление: 30.10.2019 13:58

Курсы наличной валюты в банках Минска на 30 октября 2019 года

По состоянию на 11:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,009 рубля и составил 2,045 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,008 рубля и составил 2,058 /b> рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,011 рубля и составила 2,278 рубля, минимальная продажа выросла на 0,01 рубля и составила 2,282 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,22(не изменился).

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика