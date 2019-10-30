Курсы наличной валюты в банках Минска на 30 октября 2019 года

По состоянию на 11:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,009 рубля и составил 2,045 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,008 рубля и составил 2,058 /b> рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,011 рубля и составила 2,278 рубля, минимальная продажа выросла на 0,01 рубля и составила 2,282 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,22(не изменился).