Курсы наличной валюты в банках Минска на 31 октября 2019 года

По состоянию на 11:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2,05 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 2,055 /b> рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,007 рубля и составила 2,285 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 рубля и составила 2,289 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,22(не изменился).