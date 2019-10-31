Последнее обновление: 31.10.2019 11:38

Курсы наличной валюты в банках Минска на 31 октября 2019 года

По состоянию на 11:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2,05 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 2,055 /b> рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,007 рубля и составила 2,285 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 рубля и составила 2,289 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,22(не изменился).

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