Alibaba планирует IPO в Гонконге в ноябре-декабре

Alibaba Group Holding Ltd рассматривает листинг в Гонконге уже в ноябре, чтобы привлечь до $ 15 млрд, после последствий политических волнений.

Листинг Alibaba повысит статус Гонконга в качестве основного центра рынков капитала. После того, как в 2018 году он возглавил глобальные рейтинги по средствам, привлеченным посредством IPO, биржа города отстала от Нью-Йоркской фондовой биржи и Nasdaq в этом году из-за длительных антиправительственных протестов, которые взбудоражили азиатский финансовый центр.

Это станет крупнейшей в мире сделкой с акциями в этом году, если первичное публичное размещение акций (IPO) государственной нефтяной компании Saudi Aramco будет отложено до следующего года. IPO Aramco может стоить более $ 20 млрд.