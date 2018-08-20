База данных тунеядцев будет доступна властям РБ с опозданием на 2 месяца

Белорусские власти и органы госуправления получат доступ к базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с опозданием на 2 месяца, следует из постановления Совмина №509.

Согласно документу, доступ к базе будет предоставлен с 1 ноября 2018 года, хотя ранее планировалось предоставить доступ уже с 1 сентября текущего года.

Таким образом, у властей будет лишь 2 месяца на то, чтобы попытаться выяснить, кто из числящихся в этой базе – реальный тунеядец, а кто отягощен иными обстоятельствами непреодолимой силы, препятствующей выходу на работу. Впрочем, не исключено, что власти и не планировали тратить время на выяснение.