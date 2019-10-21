Последнее обновление: 21.10.2019 11:32

В Одессу прибыли катера Island для ВМС Украины

Категории: Украина США

Сегодня утром в Одессу были доставлены два патрульных катера типа Island - "Славянск" и "Старобельск".

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал

Они прибыли сухогрузом Ocea Freedom, который отправился 4 октября 2019-го года с Батимору в Соединенных Штатах.

Накануне украинские экипажи патрульных катеров "Славянск" и "Старобельск" завершили 10-недельную подготовку в Соединенных Штатах .

Началась подготовка 8 июля 2019-го года в Учебном центре "Балтимор" Береговой охраны США, который расположен в одноименном городе.

Перед началом обучения в США экипажи катеров прошли интенсивную языковую подготовку в Одессе . Также, в Украине проходили комплексную подготовку по практической отработкой действий на тренажерах Учебного центра ВМС ВС Украины.

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