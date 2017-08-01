Власти США разработали план предоставления оружия Украине – WSJ

Пентагон и Госдепартамент США разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и других видов оружия и ждут одобрения Белого дома.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам американских чиновников и дипломатов, речь идет об оборонном вооружении для противостояния агрессивным действиям Москвы, которая поставляет танки и другое оружие сепаратистам.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, никакого решения по предложению о вооружении еще не было и оно не обсуждалось во время встречи на высоком уровне в Белом доме на прошлой неделе, когда обсуждался вопрос России. По его словам, президенту Дональду Трампу не сообщали о плане и его позиция еще не известна.

Представители украинской и американской стороны считают, что могут пройти месяцы, прежде чем Белый дом сформулирует свою официальную позицию по этому вопросу.

Согласно предложению Пентагона и Госдепа, в дополнение к другому оружия США могут предоставить Украине противотанковое вооружение, скорее всего, ракеты "Джавелин" и средства противовоздушной обороны.

Вместе с тем, по словам, американских чиновников, противотанковые ракеты будут предоставлены украинским войскам, расположенным на удалении от линии разграничения чтобы предотвратить эскалацию конфликта и избежать обвинений в том, что США поощряют Киев к наступлению.

При использовании Украиной вооружения ненадлежащим образом, Вашингтон может принять решение о его выводе.

Как сообщалось, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос поставок оборонительного оружия Украина для борьбы с боевиками на Донбассе.