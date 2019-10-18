Последнее обновление: 18.10.2019 08:52

США объяснили причины заморозки военной помощи Украине

Категории: Украина США

США заморозили военную помощь Украине из-за опасений по поводу коррупции и отсутствия поддержки от других стран.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни в пятницу, 18 октября. Заявление опубликовано на сайте Белого дома, передает DW.

Малвейни отметил, что ранее СМИ неверно истолковали его слова о том, что заморозка связана с возможным расследованием в отношении демократической партии из-за взлома ее серверов в 2016 году.

"Вновь СМИ решили неверно истолковать мои слова, чтобы развить предвзятую политическую охоту на ведьм против президента Трампа. Единственной причиной, по которой мы удержали деньги, были беспокойства по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран, а также по поводу коррупции", - заявил Малвейни.

США заморозили выплату почти 400 млн долларов военной помощи Украине в конце сентября.

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