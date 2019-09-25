Последнее обновление: 25.09.2019 08:20

Украина разрешила опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Категории: Украина США

Госсекретарь США Майк Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать расшифровку разговора между лидерами двух государств. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал американский президент Дональд Трамп.

«Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины обнародовать стенограмму телефонного разговора, который я провел с их президентом. Они тоже не знают, в чем дело», — сказал он, передает РБК.

МИД Украины опроверг информацию о давлении американского лидера на украинского коллегу. При этом Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора. Однако Байден, который является демократом и соперником Трампа по предвыборного гонке, потребовал расследовать возможное давление.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелони объявила о начале процедуры импичмента американского президента. Она заявила, что его действия нарушили Конституцию. Трамп заявил, что демократам сперва нужно было дождаться расшифровки его разговора с Зеленским. Он добавил, что их решение является «охотой на ведьм».

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