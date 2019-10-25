Белый дом умышленно отобрал у Украины торговые привилегии

Торговый представитель Белого дома в конце августа отозвал рекомендацию восстановить некоторые торговые привилегии для Украины после того, как советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил его, что американский лидер, вероятно, будет против любых действий, выгодных новому правительству в Киеве.

Об этом пишет Washinton Post, передает УНИАН.

Предостережения, озвученные Роберту Лайтхизеру, прозвучали на фоне решения Трампа заморозить военную помощь для украинской армии на 391 миллион долларов. Демократы в Палате представителей запустили процедуру импичмента из-за подозрения, что президент США сделал это, чтобы надавить на лидера Украины Владимира Зеленского и заставить его открыть расследование в отношении дел на украинской территории сына бывшего вице-президента Джо Байдена. В рамках процедуры конгрессмены тщательно проверяют действия Белого дома в период между июлем и сентябрем.

Разговор Болтона с Лайтхизером в августе относительно торговли стал первым признаком того, что замораживание помощи Украине со стороны действующей администрации в Вашингтоне не ограничивалось только военной помощью, которую одобрил Конгресс, а также другими программами американского правительства. Пока не известно, отдал ли Трамп приказ Болтону вмешаться в процесс наделения Киева торговыми привилегиями и знал ли он об этом разговоре.

"Документы отозвали незадолго до того, как их должны были положить на стол президента США", - сказал изданию неназванный чиновник.

"Болтон вмешался в работу Лайтхизера, чтобы заблокировать их", - добавил он.

В ответ на вопросы Washington Post другой чиновник администрации сказал, что распоряжение президента относительно торгового статуса Украины и еще двух стран были задержаны на несколько недель "из-за рутинного процесса проверки стран". Один бывший правительственный чиновник США рассказал изданию, что Трамп хотел "полного уничтожения" конкретной глобальной торговой программы. Ее называют "общей системой преференций" (GSP).

Программа позволяет 120 странам доставлять товары на 1,5% от общего импорта США без уплаты пошлин. Но в марте 2018 года Трамп подписал распоряжение о повторной авторизации программы на 2020 год. Поэтому Лайтхизер на протяжении последних недель начал вести переговоры с Индией о восстановлении ее статуса в GSP, который был заблокирован в марте.

Болтон ушел в отставку 10 сентября, через день после того, как администрация все же разблокировала военную помощь для Украины под давлением конгрессменов. В начале октября, почти через два месяца после остановки первичной попытки восстановить торговые привилегии для Украины, Лайтхиер отправил необходимые бумаги в Белый дом во второй раз. Но 17 октября он снова отозвал их на фоне усиления шторма, который возник вокруг президентской политики в отношении Украины. Неназванный чиновник сказал Washington Post, что администрация теперь планирует включить процесс восстановления некоторых замороженных привилегий для Киева в пакет будущих торговых мероприятий, который будет предложен в этом месяце.