Трамп считает тему «Ukrainegate» закрытой

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за его слова об отсутствии давления во время телефонных переговоров, что спровоцировало в США так называемый Ukrainegate.

Об этом Трамп заявил в Twitter в ответ на опубликованное интервью Зеленского, которое тот дал нескольким иностранным СМИ, передает DW.

Трамп также написал, что считает закрытой тему Ukrainegate и призвал членов Демократической партии в Палате представителей вновь вернуться к работе.

Зеленский в своем интервью ряду СМИ опроверг наличие договоренностей с президентом США о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

"Я не разговаривал с президентом США по принципу "услуга за услугу", - сказал Зеленский.