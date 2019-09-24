Трамп в ООН назвал условие разморозки финансовой помощи Украине

Вашингтон будет задерживать выделение средств Киеву до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, приехав в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

«Я приостановлю (выделение средств), пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине», — заявил Трамп, пожаловавшись на то, что партнеры не торопятся вносить свою долю, передает Reuters.

«Мы вкладываем большую часть денег, и я спрашиваю, почему так происходит», — добавил президент США.

Ранее Трамп говорил, что предоставление финансовой помощи Украине было приостановлено в связи с коррупцией на Украине. В то же время газета Wall Street Journal сообщала, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп в июле потребовал инициировать расследование в отношении сына экс-кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена Хантера.

Газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщила, что президент США поручил заморозить выделение около $400 млн на военную помощь Украине. Это произошло за неделю до того, как поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РБК.