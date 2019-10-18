Рада Украины проголосовала за вознаграждение обличителей коррупции

Верховная рада Украины в четверг, 17 октября, приняла изменения в действующий закон "О предупреждении коррупции", предусматривающие вознаграждение за предоставление информации о коррупции.

Документ предусматривает, что обличителем коррупции может быть любое физическое лицо, сообщившее "о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, совершенных другим лицом", если такая информация стала ему известна "в связи с трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной или иной деятельностью" и "при наличии убеждения, что информация является достоверной". Обличитель коррупции сможет пользоваться всеми видами правовой помощи или привлечь адвоката для защиты своих прав и представительства.

В законе указано, что обличитель может получить вознаграждение за информацию о фактах коррупции. Но это лишь в случаях, когда речь идет о коррупционных преступлениях, по которым ущерб, нанесенный государству, в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума, то есть более 10 миллионов гривен. "Это выведет борьбу с коррупцией на новый уровень. Коррупционеры привыкли, что стоит остерегаться правоохранительных органов, но теперь агентом под прикрытием может стать любой гражданин", - заявила Янченко.

Размер вознаграждения составит 10 процентов от размера коррупционного преступления, но при этом не может превышать трех тысяч минимальных зарплат, то есть 12,5 миллиона гривен. Деньги на выплату вознаграждения будут выделять из госбюджета Украины сразу после решения суда, если коррупционное правонарушение подтвердится. Если факт коррупции не подтвердится, то денег обличитель не получит. При этом обличителя нельзя будет осудить за причиненный ущерб из-за ложного сообщения.

Согласно закону, обличители могут сообщать о коррупции анонимно. Для этого будут созданы анонимные "горячие линии". Все сообщения о коррупции будет принимать Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Именно эта институция будет предоставлять как юридическую, так и физическую защиту обличителям.

Вместе с тем, в документе не прописано, как НАПК сможет это делать, ведь агентство не является органом предварительного расследования и не имеет спецподразделений, которые смогут предоставлять физическую защиту обличителям.