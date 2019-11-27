Нацбанк Украины пожаловался на Коломойского

Национальный банк Украины опубликовал обращение от имени правления учреждения, в котором указывается о продолжительной антикампании против НБУ "в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

По убеждению представителей Нацбанка, несколько недель продолжается сфокусированая атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушками".

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долл. США, выведенных из ПриватБанка к национализации. В то же время государство - Президент, Правительство, Национальный банк - объединенные единой позицией, что средства должны быть возвращены", - говорится в обращении.

В НБУ уверены, что цель атаки - создать управляемый информационный хаос для дискредитации НБУ ради ухода от ответственности и необходимости возврата государству выведенных из ПриватБанка средств, а также создания помех в сотрудничестве Украины с международными партнерами и прежде всего с МВФ.

В обращении также указывается, что дискредитация НБУ осуществляется через бывшего журналиста, ныне депутата фракции от "Слуга народа" Александра Дубинского.

"Атака реализуется через главного "исполнителя" - депутата Александра Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского. Негатив и клевету, требования и ожидания "той" стороны озвучиваются с помощью его или связанных с ним информационных ресурсов", - отметили в заявлении.

НБУ назвал недопустимым давление на центральный банк в правовом и цивилизованном государстве, что грозит "налаженной работе регулятора и безопасности сотрудников".

НБУ обратился в правоохранительные органы.