Зеленский подписал закон о наказании за незаконное обогащение чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский в минувший понедельник подписал закон, вводящий механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены законными доходами.

Документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 «Незаконное обогащение», согласно которой приобретение лицами, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Под активами понимаются денежные средства (в частности наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд. Это будет гарантией непредвзятого рассмотрения.

Статья 290 Гражданского процессуального кодекса Украины предусматривает, что иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства предъявляется в отношении активов, приобретенных после дня вступления в силу этого закона, если разница между их стоимостью и законными доходами лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также в отношении доходов от этих активов.