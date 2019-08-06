Порошенко подозревается в нелегальной переправке граждан через границу

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство относительно возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через госграницу во время поездки на Мальдивы в 2018 году.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГБР, соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований 5 августа.

В ведомстве отметили, что расследуются возможные действия Порошенко и служебных органов государственных таможенной и пограничной служб относительно организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов во время поездки на Мальдивские острова в 2018 году.

"Следователи ГБР начали досудебное расследование возможных фактов организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины. Следователи ГБР проверяют информацию относительно организации экс-президентом незаконной переправки через госграницу с использованием заведомо поддельных документов, а также внесения должностными лицами государственных таможенной и пограничной служб в официальные документы заведомо ложных сведений с целью пересечения границы", - сказал в комментарии врио спикера ГБР Максим Белоусенко.

Ранее сообщалось, что журналисты проекта "Схемы" провели расследование и выяснили, что Порошенко с 1 по 8 января 2018 года провел рождественский отпуск на Мальдивах. Он летал на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и путешествовали под другими именами. По подсчетам "Схем", президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 тысяч долларов.

В пресс-службе главы государства сообщали, что Порошенко 2018-й год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы. Также Порошенко заявлял, что во время поездки на Мальдивы пересекал границу со своим паспортом, с соответствующей регистрацией пограничников и сам платил за перелет и проживание в гостинице.