Сын Байдена не имеет отношения к расследованию о деятельности Burisma в Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует период деятельности Burisma Holdings Limited в связи с возможными злоупотреблениями должностными лицами Министерства экологии до вхождения сына вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена в наблюдательный совет компании.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, передает УНИАН.

"НАБУ расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии во времена президента Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем - экс-министр экологии", - заявили в Бюро.

В частности, события, которые расследуют детективы НАБУ по этому делу, охватывают лишь период 2010-2012 годов.

"Изменения, произошедшие в составе правления компании Burisma Limited (в 2014 году сын Байдена стал одним из членов наблюдательного совета Burisma), которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, произошли только в мае 2014 года, поэтому не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ", - подчеркнули в Бюро.

"Проверка деятельности членов правления частных субъектов хозяйствования в периоды, которые не имеют отношения к охватываемому периоду возможного совершения уголовного преступления к подследственности НАБУ не относится", - отметили в Бюро.

В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской «нефтеперевалки», в которую были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Злочевского Burisma Holdings Limited.