Власти Украины задержали сотрудников Нацбанка по делу о хищении $48 млн

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен (примерно $48 млн.).

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на НАБУ и источники в правоохранительных органах Украины.

В числе задержанных - бывшие и действующие чиновники Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Среди задержанных – экс-замглавы Нацбанка и председатель правления Райфайзен Банка Александр Писарук, которого задержали по подозрению в злоупотреблениях вокруг стабилизационного кредита, представленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк" (Писарук тогда занимал должность замглавы НБУ).

В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года. НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.