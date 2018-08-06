Из-за коррупции на таможне Украина теряет $4,8 млрд ежегодно

Немецкое издание Süddeutschen Zeitung опубликовало расследование, которое свидетельствует о масштабных убытках Украины из-за всеобъемлющей коррупцию на таможне – речь идет о ежегодной потере минимум $4,8 млрд.

По данным расследования, которое было опубликовано в понедельник, 6 августа, в коррупционные схемы вовлечены полиция, Госпогранслужба, ГПУ и СБУ.

"Даже более чем через 4 года после революции на Майдане финансово слабая Украина теряет миллиарды из-за коррупции.

Согласно данным расследования Süddeutsche Zeitung в Киеве и Одессе, госбюджет теряет до $4,8 млрд в год только на таможне. Это больше, чем десятая часть государственного дохода, и вдвое больше, чем Украина хочет занять у МВФ, ЕС и Всемирного банка в 2018 году", - пишет издание.

Издание получило в распоряжение документы, содержащие данные о тысячах грузовых контейнеров, которые проходят через украинскую границу. Согласно документам, компании-импортеры, сотрудничая со служащими таможни, систематически передекларируют товары, чтобы резко уменьшить таможенные пошлины.

Например, 26 мая компания из Днепра задекларировала на таможне в Одессе 20 тонн зонтов как щетки, зеркала и картонные коробки. Это позволило компании занизить объем таможенных пошлин с $17 712 до $4875. Согласно документам издания, аналогичные массовые манипуляции происходят на других таможнях страны, например в Киевской области, Днепре и Сумах.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил в комментарии изданию, что Украина теряет на таможне "от 30% до 40%" из-за коррупции.

По данным газеты, в махинациях участвуют представители полиции, прокуратуры, а также Службы безопасности Украины.