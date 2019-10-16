Запуск целлюлозного завода в Светлогорске не обошелся без дорогого консалтинга

Запуск построенного на китайский кредит и китайским подрядчиком завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" потребовал привлечения внешнего дорогостоящего консультанта.

Об этом сегодня сообщил глава концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров.

"Ввести в эксплуатацию завод сульфатной беленой целлюлозы планируется до 1 декабря… Пригласили зарубежных партнеров - одну из консалтинговых компаний, они дают нам рекомендации по поэтапному выходу на проектную мощность» - признал Назаров.

Ситуация с заводом сульфатной беленой целлюлозы точь-в-точь повторяет проект модернизации цементных заводов за счет китайского кредита и с привлечением китайского подрядчика, для пуска и вывода которых на проектную мощность также пришлось нанимать консультанта, что в итоге обошлось в дополнительные $150 млн.

В паре с целлюлозным заводом идет еще один «китайский» долгострой - производство мелованных и немелованных видов картона на базе Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

Проект был запущен указом в 2012 году. Под него был получен связанный кредит Банка развития КНР в объеме $350 млн. на 13 лет. Запуск производства планировался на 2015 год, но затянулся. В итоге, в мае 2018 года премьер А.Кобяков заявил, что договорные отношения с китайским подрядчиком «Сюань Юань» прекращены, поскольку китайская компания не имела опыта реализации таких крупных проектов.

Производство не запущено по сей день. К спасению проекта концерн привлек австрийскую компания Andritz.

"Правительство доложило главе государства о подходах по завершению проекта в Добруше. Они в принципе поддержаны… проект нормативного документа проходит необходимое согласование. В ближайшее время мы внесем его на рассмотрение… По планам, 2020 год - ввод объекта в эксплуатацию", - сообщил Назаров.

Глава концерна не уточнил, в какую сумму обойдется стране привлечение западных специалистов для запуска двух заводов.