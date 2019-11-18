Лукашенко: Иностранному инвестору плевать на состав парламента в Беларуси

Возможный отказ Запада и США признавать легитимность нового состава белорусского парламента никак не повлияет на уровень иностранных инвестиций в Беларусь.

Такое заявление сделал в воскресенье 17 ноября 2019 года Лукашенко, объяснив свою уверенность тем, что иностранному инвестору «плевать» на состав парламента и его легитимность.

Лукашенко сослался на данные Белстата, что с начала 2019-го инвестиции в белорусскую экономику составили более $7 млрд, к концу года будет больше $8 млрд. (ред. -Прямые иностранные инвестиции за 9 месяцев 2019 года составили $1,112 млрд.)

«Дай бог их переварить, при нелегитимном парламенте. Послушайте, очнитесь, если вы так думаете. Да плевать этому инвестору, что тут будет в Беларуси с парламентом. Им нужен климат, нормальный инвестиционный климат. Назовите хоть один случай, когда мы не защитили инвестиции иностранных инвесторов" – заявил Лукашенко.

"Вот в Австрии я это почувствовал: надо нам поддержать, интересен нам проект - мы его поддержим. Это важно для инвестора, а не то, как тут Лукашенко с вами сформирует белорусский парламент", - резюмировал он.