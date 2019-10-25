Завод картона в Добруше обойдется белорусам в $348 млн.

Производство мелованных и немелованных видов картона на Добрушской бумажной фабрике может быть запущено в 2020 году и обойдется Беларуси в $348 млн.

Объем инвестиций в завод сегодня озвучил глава Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, посещая «строительную площадку».

Проект был запущен указом в 2012 году. Под него был получен связанный кредит Банка развития КНР в объеме $350 млн. на 13 лет. Запуск производства планировался на 2015 год, но затянулся. В итоге, в мае 2018 года премьер А.Кобяков заявил, что договорные отношения с китайским подрядчиком «Сюань Юань» прекращены, поскольку китайская компания не имела опыта реализации таких крупных проектов. Производство не запущено по сей день. К спасению проекта белорусские власти привлекают австрийскую компания Andritz.

"С одной стороны, есть гордость за страну, что мы реализуем такие масштабные проекты, нам они под силу, но с другой - пока он, к сожалению, не работает, это памятник", - констатировал сегодня Анфимов, которого цитирует БелТА.

"Думаю, что в 2020 году мы его запустим. В проект уже вложено $265 млн, поэтому он должен заработать", - добавил глава КГК.

Завершение проекта потребует привлечения бюджетного займа в размере $83 млн. По словам Анфимова, на рассмотрение Лукашенко вносится проект указа, в соответствии с которым будут определены источники финансирования для завершения проекта, жесткие графики дальнейшей реализации проекта.