Лукашенко отверг монопольные требования немецких инвесторов в дрожжи

У Беларуси опять косяк с иностранными инвесторами. На этот раз речь идет о том, что власти страны не хотят выполнять свои обязательства перед немецкими инвесторами, вложившими 10 млн. евро в дрожжевой завод в Слуцке.

Модернизация завода обошлась в 37 млн. евро, в том числе упомянутые 10 млн евро, позволило предприятию выйти на уровень производства, превышающей потребности внутреннего рынка Республики Беларусь, - 20 тыс. тонн продукции в год.

Немецкие инвесторы требует от Беларуси выполнения якобы данного обещания закрыть второй существующей в стране завод по производству дрожжей в Минске и его филиал в Ошмянах, который в свою очередь может ежегодно производить 15,1 тыс. т продукции.

Емкость белорусского рынка прессованных дрожжей составляет 7,7 тыс. т.

Разрулить конфликт между властями Беларуси и инвесторами взялся Лукашенко, который и поведал на совещании детали проблемы, чтобы не было "всякого рода темноты и конспирологии".

"Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод. И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что мы обещали, и если мы это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую", - заявил Лукашенко, которого цитирует БелТА.

Перед совещанием договор с инвесторами был проанализирован в администрации президента. В документе не содержалось соответствующих требований и положений.

«Такого и быть не могло. А если было - то это дурь полная со стороны наших чиновников», - заключил белорусский правитель.

«Тем не менее давайте в этом разберемся. Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться», - отметил он с другой стороны, но дал понять, что второй завод закрывать не будет, что есть требование инвесторов не будет выполнено.

«Если нет, то в сложившейся ситуации давайте найдем нормальный выход из положения, потому что это два наших предприятия, не важно, кто туда инвестировал - немцы, белорусы, русские или украинцы. Это уже наши предприятия, и мы должны беспокоиться об их функционировании. Но не об одном за счет другого. И главное - это люди, которые работают и там, и здесь. В подавляющем большинстве это белорусы", - предложил он.

Как сообщил вице-премьер РБ Владимир Дворник, завод в Слуцке на 75% принадлежит инвесторам из Германии, остальная часть - белорусская. На предприятии работают 79 человек, средняя заработная плата там превышает Br1,4 тыс. Для сравнения: численность сотрудников на дрожжевом комбинате в Минске 150 человек, средняя зарплата здесь почти Br850, в ошмянском филиале работают 64 человека, средняя зарплата составляет Br582.