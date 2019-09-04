Последнее обновление: 04.09.2019 15:35

ЕБРР и Зубр Капитал купят долю владельца сети бытовой химии «Мила»

ЕБРР и фонд прямых инвестиций «Зубр Капитал» войдут в состав акционеров специально созданной холдинговой компании, принадлежащей белорусской группе компаний «Парфюмбытхим», которая будет управлять сетью торгующих средствами личной гигиены и бытовой химии магазинами «Мила».

«Оба партнера совместно приобретут до 20% акций. Эта инвестиция позволит открыть 150 новых магазинов по всей стране к 2022 году, произвести модернизацию существующих точек розничной торговли и построить современный склад, что даст возможность усовершенствовать логистику и поддержать расширение розничной сети», - говорится в сообщении ЕБРР.

ЕБРР не уточняет, в какую сумму на двоих обойдется покупка 20% доли оператора сети «Мила».

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