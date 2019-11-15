Лукашенко выбрал чиновников, кому предстоит отдуваться перед немецкими инвесторами в дрожжи

По итогам прошедшего сегодня совещания на тему, что делать с двумя дрожжевыми заводами в стране, Лукашенко назначил крайними или, как говорится в официальном сообщении, «хозяевами ситуации» мэра Минска Анатолия Сивака и губернатора Гродненской области Владимира Кравцова

Как сообщалось, немецким инвесторам, вложившимся в модернизацию Слуцкого дрожжевого завода, было обещано, что после запуска производства, второй действующий в Беларуси Минский дрожжевой комбинат будет закрыт.

Суммарная мощность двух заводов составляет примерно 35 тыс. тонн дрожжевой продукции в год при потребности внутреннего рынка 7,7 тыс. т. В январе-сентябре этого года потребность внутреннего рынка в дрожжевой продукции была примерно поровну закрыта двумя заводами.

На совещании не удалось прийти к единому мнению: одни предлагали объединить предприятия, другие - перепрофилировать минский комбинат, третьи считали возможным закрыть его, рассматривались и другие варианты.

Александр Лукашенко назначил «хозяевами ситуации» мэра Минска Анатолия Сивака и губернатора Гродненской области Владимира Кравцова.

«Им поручено просчитать разные варианты развития событий и, исходя из государственных интересов, принять решение и направить его президенту. Главное, сделать как лучше для страны и людей», - говорится в сообщении.

Сегодня на совещании Лукашенко дал понять, как лучше для страны.

«Это уже наши предприятия, и мы должны беспокоиться об их функционировании. Но не об одном за счет другого. И главное - это люди, которые работают и там, и здесь. В подавляющем большинстве это белорусы», - заявил белорусский правитель.