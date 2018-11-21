ЕБРР и ЕИБ выделяют 168 млн. евро на реконструкцию канализации Минска

Евросоюз в рамках программы «Зеленые города», финансируемой правительством Швеции, согласился предоставить государственному предприятию Минскводоканал кредит на реконструкцию и внедрение систем очистки сточных вод в Минске.

Финансирование будет предоставлено Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком равными долями по 84 млн. евро. Для ЕИБ это финансирование является первым проектом, реализуемым в Беларуси.

Кроме того, в рамках проекта Беларуси будет предоставлена техническая помощь на 1 млн. евро.

В официальных сообщениях ЕБРР и ЕИБ не указываются условия предоставления финансирования: срок и процентная ставка.

Проект предусматривает реконструкцию и оптимизацию канализационных очистных сооружений Минскводоканала и строительство эффективного и современного объекта по обработке осадка сточных вод для обеспечения соблюдения предприятием национальных норм и норм ЕС в отношении качества очистки сточных вод.

«Эти меры улучшат состояние окружающей среды города путем сокращения выбросов парниковых газов более чем на 130 000 тонн в эквиваленте CO2 в год, что сопоставимо с исчезновением 28 000 автомобилей с улиц столицы», - говорится в пресс-релизе ЕБРР.