Лукашенко вернул Оршанский авиаремонтный завод в собственность государства, сообщил в эфире местного зомбоящика глава Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

«Оршанский авиаремонтный завод полностью перешел в собственность государства. Инвестиционные договоры с прежними инвесторами расторгнуты. Акции предприятия сейчас переданы в ведение Государственного военно-промышленного комитета", - сообщил он.

Чиновник также уточнил, что по итогам октября предприятие впервые за последние годы «имеет чистый положительный баланс».

«То есть он (завод) вышел из убытков», - сказал Головченко.

В 2011 году Минтранс РБ, украинское АО "Мотор Сич" и ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" подписали инвестиционный договор о развитии Оршанского авиаремонтного завода. Украинская компания получила 60% долю завода, белорусская - около 40% с обязательством до 2017 года вложить в модернизацию $12 млн.

В мае 2018 года генпрокуратура РБ в связи с невыполнением инвестиционного договора возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц ПАО "Мотор Сич" и бывшего гендиректора завода за причинение ущерба в особо крупном размере.