Последнее обновление: 11.10.2019 15:04

Правительство РБ утвердило 282 проекта ради отстающих регионов

Правительство Беларуси утвердило план развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития.

Согласно постановлению №689 от 9 октября 2019 года, план содержит 282 проекта на сумму 10 млрд. рублей, а также 224 инвестиционных предложения с объемом финансирования порядка 900 млн. рублей.

«Цель утвержденного плана - снизить уровень дифференциации по уровню и качеству жизни населения за счет раскрытия, восстановления и наращивания производственного потенциала, развития инфраструктуры, формирования комфортной среды для проживания на основе конкурентных преимуществ, накопленных компетенций каждого региона» - говорится в сообщении пресс-служба правительства.

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