Беларусь идет на рекорд по экспорту битумных смесей

Переориентация поставок белорусских битумных смесей на Нидерланды, которая произошла в прошлом году, продолжает позитивно сказываться на доходах от экспорта этой продукции, пишет zautra.by.

В прошлом году битумные смеси (битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) оказались среди лидеров белорусского экспорта по динамике: их объем вырос в 4,8 раза с 84,4 млн до 405,8 млн долларов.

Динамику этому направлению белорусского экспорта придала переориентация с британских покупателей на компании с регистрацией в Нидерландах. Практически весь объем экспортных смесей в прошлом году отправился в эту страну – на сумму 377,2 млн долларов.

В начале этого года темпы экспорта битумных смесей в Нидерланды продолжили расти. По данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе-феврале 2018 года отгрузки этого товара в целом увеличились на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 93,3 млн долларов.

В Нидерланды поставки битумных смесей выросли на 56,3% до 93,1 млн долларов – это всего в два раза меньше, чем составил в эту же страну объем экспорта Беларуси нефтепродуктов (175,6 млн долларов).

Беларусь наращивает поставки битумных смесей с 2013 года. В 2012 году этой продукции было экспортировано на сумму 6,1 млн долларов, в 2013 году поставки возросли до 46,9 млн долларов, а в 2014-м достигли пика – 454,3 млн долларов. В 2015 году произошло резкое падение (до 42,8 млн долларов), а в 2016-2017 годах началось восстановление позиций, которое продолжается и в начале 2018 года.

Если в течение всего года сохранятся такие же темпы, может быть установлен новый рекорд по объемам экспорта битумных смесей.

Одним из важнейших стимулирующих факторов для производителей этого продукта является отсутствие вывозных таможенных пошлин. В 2011-2012 годах именно это обстоятельство привело к значительному увеличению экспорта белорусскими трейдерами растворителей и разбавителей на западные рынки.

Минск был вынужден прекратить их поставки из-за претензий российской стороны. Российские власти посчитали, что под видом растворителей и разбавителей западным потребителям отправляются нефтепродукты и таким образом российский бюджет лишается экспортных пошлин.