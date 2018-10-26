Беларусь на полгода ограничивает экспорт льноволокна

Беларусь вводит временное лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно решению правительства, №766 от 24 октября 2018 года № 766, лицензирование вводится на 6 месяцев.

Экспорт льноволокна из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС будет осуществляться по разовым лицензиям МАРТ по согласованию с концерном "Беллегпром".

Заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна согласовывается "Беллегпромом" при наличии заключенного между концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.