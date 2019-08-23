Лукашенко поручил наладить экспорт в Закавказье через Украину

Лукашенко поручил премьеру РБ Сергею Румасу решить логистические проблемы с экспортными поставками товаров в Грузию через Украину

По его словам, эта проблема сегодня обсуждалась с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе.

"Наверное, он (Бахтадзе) вам (Румасу) об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину - поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении", - сказал Лукашенко.