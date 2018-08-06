Последнее обновление: 06.08.2018 14:23

Беларусь возобновила экспорт цемента

Министр архитектуры и строительства РБ Анатолий Черный заявил о возобновлении экспорта цемента в эфире белорусского телевидения.

Белорусские предприятия были вынуждены снизить объем поставок цемента на экспорт на 100 тыс. т, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка. Весной 2018 года на внутреннем рынке образовался дефицит цемента, что подняло цены для строительства. При этом перед строительной отраслью ставилась жесткая задача не допустить роста стоимости строительства прежде всего жилья.

"Сейчас мы начинаем возобновлять поставки на экспорт. Вопрос решен", - сказал он.

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