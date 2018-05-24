Последнее обновление: 24.05.2018 17:53

НБУ во второй раз сохранил учетную ставку на уровне 17%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых. Об этом заявил глава правления НБУ Яков Смолий на пресс-брифинге.

"Монетарные условия пока достаточно жесткие, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе", - заявил Смелый, которого цитируют украинские СМИ.

По его словам, в апреле-мае 2018 года инфляция, как и ожидал Национальный банк, продолжала снижаться.

По предварительным оценкам НБУ, в мае инфляция существенно снизится, отражая как статистические эффекты базы сравнения, так и значительное удешевление продуктов питания.

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