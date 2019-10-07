Минский художник разделся в знак протеста против цензуры Минкульта РБ

Кузьмич – один из пяти художников, которые представили свои работы на этой выставке. На своей странице в Facebook он рассказал, что в ходе подготовки работ к экспозиции ему пришлось столкнуться с проявлениями цензуры. В частности, существенно была переработана экспликация к работе "Аэро-дура". Автор с правками согласился, передает Sputnik.

Минский художник Алексей Кузьмич устроил протестный перформанс на открытии выставки "Присутствие" в Национальном центре современных искусств (НЦСИ). Когда публика собралась, он появился перед организаторами и гостями выставки голым, с вывеской "Министерство культуры" на причинном месте и надписью "со всем согласен" на ладонях.

В ходе подготовки работ к экспозиции Алексею Кузьмичу, по его словам, пришлось столкнуться с проявлениями цензуры. Это и стало поводом для такого перформанса.

"Но этого показалось мало, и за пару часов до открытия выставки кому-то из руководства показалось, что все-таки могут не погладить по головке из министерства, и они решили еще больше обескровить текст и до конца срезать всю "х йню". Уже без моего ведома. Просто наклеили поверх свою версию", – написал Кузьмич.

Идея смелой акции родилась, по словам художника, в связи с предложением НЦСИ устроить его персональную выставку. Он поинтересовался у руководства центра насчет степени цензуры и получил, по его словам, интригующий ответ: главное, чтобы не было демонстрации гениталий, "так как курирует выставку Министерство культуры РБ", цитирует свой разговор с представителями НЦСИ Кузьмич.

В итоге, не дожидаясь собственной выставки, художник пришел на открытие "Присутствия" в возбужденном и обнаженном состоянии, но законопослушно прикрыл отцензурированную, по просьбе руководства центра, часть себя.

Позже, Кузьмич сообщил о реакции ведомства на его протест: «По партизанской информации министерству акция совсем не понравилась, они ее считывают "Вертел я на х*ю ваше министерство". Гнев и желание наказать не отпускают так же».

Выставку "Присутствие" в Национальном центре современных искусств анонсировали как высказывание пяти художников о различных проявлениях кризиса современного мира. Устроивший откровенный перформанс Кузьмич должен был быть представлен на выставке лишь работой "540" – инсталляцией, которая отражает перевернутый мир постправды.

Идея была в том, чтобы показать, что ложь – колоссальный инструмент социальной регуляции в современном мире, в котором нет времени на анализ и рефлексию. Донести эту мысль художник попытался с помощью принципа кроссворда, где он трансформирует важные и сложные вопросы, бесконечные интерпретации и смыслы в сухой словесный остаток.