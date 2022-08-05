Последнее обновление: 05.08.2022 17:18

Владелец бара на Зыбицкой получил 30 суток ареста за «кавер» песни «Океана Эльзы»

Андрей Жук, владелец бара «Банки-бутылки» на Зыбицкой в центре Минска, арестован на 30 суток после того, как 2 июня возле бара белорусская певица Мерием Герасименко исполнила кавер на композицию украинской группы «Океан Эльзы».

Исполнение вызвало гнев со стороны госпропаганды. Мерием Герасименко была задержана, а бар подвергся нашествию санстанции, МЧС и милиции

Как сообщают белорусские медиа, Андрей Жук был приговорен к аресту за неподчинение сотрудникам милиции и «за пересылку чего-то оппозиционного».

Еще один сотрудник бара также получил 14 суток административного ареста.

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