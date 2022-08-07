Белорусская певица приговорена к 15 суткам ареста за кавер на композицию группы «Океан Эльзы»

Суд Центрального района Минска приговорил певицу Мэрием Герасименко к 15 суткам административного ареста за исполнение кавера на композицию украинской группы «Океан Эльзы».

Информация об этом появилась в телеграм-канале «Списки задержанных».

Выступление певицы 2 июня возле бара «Банки-бутылки» на Зыбицкой в центре Минска вызвало гневную реакцию у белорусской госпропаганды, после чего Мэрием Герасименко была задержана. По неподтвержденной информации, вместе с Мэрием могли задержать и ее парня.

Андрей Жук, владелец бара «Банки-бутылки» на Зыбицкой в центре Минска, был арестован на 30 суток за неподчинение сотрудникам милиции и «за пересылку чего-то оппозиционного». Еще один сотрудник бара также получил 14 суток административного ареста.