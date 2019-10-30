Свидетель разговора Трампа с Зеленским дал показания в Конгрессе

В "украинском деле", которое может привести к импичменту президента США Дональда Трампа, впервые дал показания свидетель, лично присутствовавший во время телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года.

Им стал ветеран войны в Ираке, сотрудник Совета по национальной безопасности и эксперт по Украине и России Александр Виндман, выступивший во вторник, 29 октября, за закрытыми дверями в Палате представителей в рамках расследования по вопросу об импичменте.

Таким образом, Александр Виндман стал первым действующим сотрудником Белого дома, нарушившим распоряжение Трампа не давать показания на эту тему в Конгрессе, передает DW.

Виндман заявил, что "дважды выражал свое беспокойство тем, что президент США Трамп и его посол в ЕС Гордон Сондленд неподобающим образом склоняли украинских лидеров к тому, чтобы провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена".

Кроме прочего, Виндман, по его словам, счел неуместным требование к иностранному правительству расследовать деятельность гражданина США. Виндман - еврейский иммигрант, который в трехлетнем возрасте вместе со своей семьей бежал в США из Советского Союза и сделал в Штатах карьеру на военной службе.

Дональд Трамп возмутился во вторник в своем микроблоге в Twitter тем, что "люди, о которых он никогда не слышал", дают показания о его разговоре с Зеленским, и назвал Виндмана "противником Трампа во что бы то ни стало" ("Never Trumper").