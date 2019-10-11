Washington Post: Даже Болтон был шокирован поведением Трампа в отношении Украины

По меньшей мере четверо чиновников США по национальной безопасности были настолько встревожены попыткой президента Дональда Трампа давлением добиться от Украины политической выгоды для себя, что они пожаловались на это юристу Белого дома.

При этом, они делали это как перед звонком, который состоялся 25 июля, так и после него. Такие подробности Washington Post рассказали неназванные чиновники США.

Природа и время дискуссий с юридическим советником Совета национальной безопасности Джоном Айзенбергом, о которых не было известно ранее, свидетельствуют, что через официальные каналы Белого дома посылались предупредительные сигналы. И это происходило раньше, чем считалось. В частности, чиновники били тревогу еще до звонка лидеру Украины, о котором говорится в жалобе информатора, передает УНИАН.

В те времена американские чиновники были раздражены увольнением посла США в Украине Мари Йованович. Это произошло в мае. Кроме того, их смущали дальнейшие усилия адвоката американского президента Руди Джулиани по продвижению связанных с Украиной теорий заговора.

Также на встречах в Белом доме звучали сигналы о том, что Трамп хотел, чтобы новая власть в Украине предоставила материалы, которые можно использовать, чтобы навредить кандидату в президенты от демократов Джо Байдена.

После звонка все эти тревоги только усилились. За считанные минуты высокопоставленные чиновники, включая советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона были шокированы проблемными словам Трампа, которые он сказал Владимиру Зеленскому. Болтон и другие изо всех сил пытались получить стенограмму разговора, который уже на то время «заперли» на чрезвычайно секретном сервере.

«Когда люди слушали разговор в реальном времени, были серьезные опасения о том, что происходило. Тревожные сирены уже звучали», - сказал собеседник издания, который хорошо знает о событиях в Белом доме после беседы президентов.

«Люди пытались выяснить, что делать, как обуздать ситуацию», - добавил он.

Новые детали о событиях в Белом доме указывают, что тревоги относительно телефонного разговора между президентами США и Украины, а также дальнейшие события, были тяжелыми даже для главных советников Трампа включительно с Болтоном и тогдашнему заместителю советника по национальной безопасности Чарльза Куппермана.

Чиновники говорят, что через считанные часы после разговора президентов стенограмма, составленная помощниками, была перенесена из общей сети Белого дома на сервер, который зарезервирован для очень тайных операций разведки. Согласно данным информатора, юристы Белого дома «приказали» чиновникам засекретить стенограмму.

В то же время, чиновники искали способ сообщить то, что они видели. Поэтому один из них пошел «немедленно» до Айзенберга. К концу следующего дня по меньшей мере еще двое чиновников, которые слышали разговор Трампа и Зеленского или видели стенограмму, сделали так же. Неизвестно, сделал ли что-то Айзенберг после того.

Один из чиновников сказал, что юрист Белого дома пообещал, что «проследит» за ситуацией. Это означало, что он собирался провести расследование и возможно передать его на уровень выше адвокату Белого дома Пету Чиполлону.

Если все так и произошло, это бы объясняло, почему в Белом доме уже знали о всех проблемах вокруг разговора Трампа с Зеленским, когда генеральный юрист ЦРУ начал говорить о них с ведомством за несколько недель до жалобы информатора.