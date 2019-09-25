Конгресс США объявил о начале процедуры импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник, 24 сентября, объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для подобного шага послужил скандал, разгоревшийся из-за телефонного разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля.

"Никто не стоит выше закона", - подчеркнула представительница Демократической партии. Она назвала звонок Трампа нарушением его конституционных обязанностей, передает DW.

Президента США обвиняют в оказании давления на украинского коллегу во время беседы. По версии демократов, администрация Трампа могла заморозить перечисление военной помощи, предназначавшейся в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины, чтобы усилить давление на Киев.

В частности, Трамп якобы просил начать в Украине расследование против бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который намерен конкурировать с действующим президентом на следующих выборах в ноябре 2020 года, и его сына Хантера.

Ряд американских СМИ ранее сообщили, что глава государства в разговоре с Зеленским неоднократно призывал того оказать содействие личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани. По данным издания The New York Times, адвокат Трампа хочет выяснить, могли ли поездки бывшего вице-президента Соединенных Штатов в Украину быть связаны с деловыми интересами его родственника. Хантер Байден весной 2014 года вошел в совет директоров частной украинской нефтегазовой компании Burisma.

Незадолго до заявления Пелоси Джозеф Байден назвал действия Трампа "злоупотреблением властью", которые "подрывают национальную безопасность" Соединенных Штатов. Он поддержал возможный импичмент Трампу, сообщает Reuters.

«Если он продолжит препятствовать Конгрессу и нарушать закон, Дональд Трамп, на мой взгляд, не оставит конгрессу выбора, кроме как начать процедуру импичмента», — сказал он.

По его словам, импичмент стал бы трагедией, однако «собственного производства» президента.

Сам глава государства, отвергший обвинения в оказании давления на Зеленского, спустя несколько дней после разгоревшегося скандала дал разрешение на публикацию "полной, рассекреченной и неотредактированной стенограммы" телефонного разговора. "Вы увидите, что звонок был очень дружелюбным", - отметил он.