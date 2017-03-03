Правительство Украины отстранило главу фискальной службы из-за подозрений в коррупции

Правительство Украины отстранило от должности главу Государственной фискальной службы на время расследования подозрений в злоупотреблении служебным положением, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы заинтересованы в том, чтобы следствие было непредвзятым и эффективным. Этот вопрос очень важен сегодня для украинского общества", - сказал Гройсман на заседании правительства в пятницу.

Решение правительства было принято после того, как антикоррупционные органы сообщили, что подозревают Романа Насирова в нанесении ущерба государству на сумму около 2 миллиардов гривен и намерены задержать его.

"Если человек виновен, он должен быть наказан, если нет - оправдан", - сказал Гройсман.

Доведение до суда дела Насирова может стать первым наказанием топ-чиновника и доказательством приверженности Киева реформам, из-за пробуксовки которых Украина получила в прошлом году только один из четырех ранее запланированных траншей Международного валютного фонда.

По данным Национального антикоррупционного бюро и антикоррупционной прокуратуры, созданным в 2015 году под давлением Запада, Насиров "безосновательно предоставлял рассрочки по уплате налоговых обязательств ряду предприятий". Эти предприятия, по данным НАБУ, связаны с депутатом парламента Александром Онищенко, который с прошлого года скрывается от следствия за границей.

В сообщении НАБУ говорится, что накануне поздно вечером сотрудники ведомства официально уведомили Насирова о своих подозрениях и выставили охрану в больнице, в которую он попал, по словам адвоката, из-за сердечного приступа.

Насиров, которому сегодня исполнилось 38 лет, был назначен главой фискальной службы два года назад. В его подчинении - налоговая и таможенная службы.

Оппозиционные депутаты много раз требовали отставки Насирова, публично обвиняя его в покрытии взяточничества на таможне и причастности к схемам по уклонению от налогов. Сам глава ГФС всякий раз на пресс-конференциях отрицал эти обвинения.

В электронной декларации, которую глава ГФС в прошлому году заполнил впервые, как и другие высокопоставленные чиновники, Насиров указал миллионы наличности в гривнах и долларах, дорогие авто и недвижимость. В комментарии Reuters в январе он сказал, что средства были заработаны в инвестиционном бизнесе до прихода на государственную службу.