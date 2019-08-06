Трамп в очередной раз наехал на Google

Президент США Дональд Трамп во вторник высказал новые обвинения в адрес Google, заявив, без предоставления доказательств, что технологический гигант работал над тем, чтобы подорвать его предвыборную кампанию 2016 года, и предупредил, что “очень внимательно” следит за компанией.

Трамп в серии твитов ранее также раскритиковал генерального директора Google Сундара Пичаи и вновь поднял вопрос о работе компании с Китаем, несмотря на предыдущие комментарии его администрации о том, что любая такая работа ограничена передает Reuters.