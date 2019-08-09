Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США

Президент США Дональд Трамп назначил главу Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра на должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки США (ODNI).

«Я рад сообщить вам, что Джозеф Магуайр, нынешний директор Национального центра по борьбе с терроризмом, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа», — говорится в сообщении.

В обязанности Магуайра будут входить задачи по координации работы всех американских разведслужб.

Магуайр является стипендиатом Гарвардского университета в области национальной безопасности. В 2010 году после завершения службы в американских ВМС он подал в отставку, передает РБК.