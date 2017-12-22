Последнее обновление: 22.12.2017 16:41

Лукашенко клянется не ускорять свои перевыборы

На встрече с представителями деловых кругов, Александр Лукашенко заговорил о следующих выборах.

"Принимая новый бюджет, "лямант" подняли бизнесмены от политики, - сказал Лукашенко. - Те расходы, что были запланированы в бюджете, я еще на 10% сократил, перечислив эти средства в резервный фонд президента, который в бюджете будет - не у меня в кармане - и будет использоваться по предложениям правительства и парламента".

"Там некоторые говорят: президент создал большой резервный фонд, наверное, выборы досрочные будут. Никаких досрочных выборов у нас не будет. Нет для этого никаких оснований, тенденций и прочих причин", - подчеркнул Лукашенко.

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