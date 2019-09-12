Фондовые индексы Азии в основном выросли

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном продемонстрировали положительную динамику на фоне ослабления напряженности в торговом противостоянии Вашингтона и Пекина.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров.

"По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика 1 октября будет отмечать свое 70-летие, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп в Twitter.

Рыночный аналитик по АТР AxiTrader Стивен Иннес полагает, что это позитивный знак. Трамп и Китай выглядят "готовыми к переговорам, чтобы положить конец этой торговой войне", цитирует слова эксперта издание MarketWatch.

Кроме того, западные СМИ сообщили со ссылкой на источники о том, что Китай может разрешить импорт соя-бобов и свинины из США.

Также внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на заседаниях Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Большинство аналитиков прогнозируют, что ЕЦБ в четверг снизит ставку по депозитам и вернется к программе выкупа активов.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific повысился за день на 0,5%.

Биржи Южной Кореи закрыты в четверг в связи с государственным празднованием.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix увеличились по итогам торгов соответственно на 0,75% и на 0,72%.

Цена акций Yahoo Japan поднялась на 2,4% на новости о том, что она купила контрольный пакет в гиганте электронной торговли Zozo. Стоимость бумаг Zozo взлетела на 13,4%.

Кроме того, подорожали бумаги автопроизводителя Honda Motor (+2,2%), производителя бытовой электроники Sony (+1%), косметической компании Shiseido (+0,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite в четверг увеличился на 0,75%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,26%.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге подорожали на 1%.

Между тем цена бумаг Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) упала на 3,5%, являясь лидером снижения. Днем ранее один из крупнейших в мире биржевых операторов HKEx сделала предложение Лондонской фондовой бирже (LSE) об объединении за $36,6 млрд.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 повысился на 0,25%.

Выросли котировки акций крупнейших банков страны, в частности Commonwealth Bank of Australia - на 0,9%, National Australia Bank - на 0,6%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto также повысилась - соответственно на 0,1% и 0,6%.