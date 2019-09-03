Азиатские фондовые индикаторы завершили торги разнонаправленными изменениями

Торги во вторник фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили противоречиво - трейдеры продолжают оценивать новости, касающиеся торговых отношений США и Китая.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов менее 0,1%, Shanghai Composite 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Котировки акций автопроизводителей и химических компаний Японии выросли во вторник. Стоимость бумаг Toyota увеличилась на 0,8%, Honda - на 1,2%, Subaru - на 2,4%, Shin-Etsu Chemical - на 1,6%, Fujifilm - на 1,3%..

В Гонконге лидерами снижения стали акции China Construction Bank (-1,2%) и Geely Automobile Holdings (-2,8%).

Китайский рынок завершил торги в плюсе вслед за подъемом котировок акций Foxconn Industrial Internet (+3,4%) и Saurer Intelligent Technology (+10,1%).

Бумаги южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics подешевели на 1,3%, автопроизводителя Hyundai Motor на 1,9%.

Потребительские цены в Южной Корее в августе 2019 года не изменились по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - нулевая инфляция отмечена в стране впервые с начала отслеживания этих данных в 1965 году, свидетельствует отчет статуправления Южной Кореи.

Ослабление инфляции в стране связывают с падением цен на нефть и сельскохозяйственных товаров.

ВВП Южной Кореи во 2-м квартале вырос на 1% относительно предыдущего квартала и на 2% - по сравнению с апрелем-июнем прошлого года, свидетельствуют окончательные данные, обнародованные во вторник. Предварительные данные предусматривали рост ВВП соответственно на 1,1% и 2,1%.

Тем временем в Австралии во 2-м квартале 2019 года был зафиксирован профицит счета текущих операций впервые с 1975 года. Положительное сальдо счета текущих операций в апреле-июне составило 5,853 млрд австралийских долларов ($3,9 млрд) по сравнению с дефицитом в 1,1 млрд долларов в предыдущем квартале, свидетельствуют официальные статданные. Такая ситуация обусловлена ростом цен на железную руду, а также высоким спросом на этот важный для страны экспортный товар.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник не стал менять ключевую процентную ставку, сохранив ее на рекордно низком уровне в 1% годовых, как и ожидало большинство экспертов.