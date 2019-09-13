Фондовые индексы АТР выросли в пятницу

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в плюсе торги пятницу на признаках снижения напряженности в американо-китайском торговом конфликте.

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,1%, более широкий Topix - на 0,9%. Для Topix подъем с начала недели стал максимальным с июля 2016 года.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,75%, Shenzhen Composite - 0,6%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1%.

Южнокорейский индикатор Kospi поднялся на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, индийский BSE Sensex - на 0,8%. Новозеландский NZX 50 опустился на 0,4%, как и индонезийский Jakarta Composite.

Как стало известно в пятницу, правительство КНР приняло решение возобновить покупку определенного объема соя-бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин.

Решение было принято на волне потепления в торговых отношениях между двумя странами в преддверии визита китайской делегации в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров по торговому соглашению. Ранее президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на две недели ввиду празднования 70-летия КНР.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что советники Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

По словам источников, Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции, и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность.

Дополнительную поддержку азиатскому рынку оказало решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить ставку по депозитам и вернуться к программе выкупа активов. Такое решение повышает вероятность смягчения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), заседание которой состоится на следующей неделе.

Также в пятницу была обнародована окончательная оценка роста промышленного производства в Японии, которая подтвердила предварительные данные. Объем промпроизводства в стране в июле вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,7% в годовом выражении.

Акции Yahoo Japan выросли на 4,9%, оператора связи SoftBank - на 3,2%, ритейлера одежды Fast Retailing - на 1%.

Цена бумаг производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical увеличилась на 2,6%, автопроизводителя Geely Automobile - на 4,8%.

Котировки акций австралийского банка Commonwealth Bank of Australia поднялись на 0,9%.

Рыночная стоимость австралийской нефтедобывающей компании Woodside Petroleum опустилась на 0,5%, поскольку нефтяной рынок готовится завершить неделю рекордным спадом за два месяца.