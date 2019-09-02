Рынки акций стран АТР закрылись разнонаправленно

Китайский рынок акций уверенно вырос в понедельник, несмотря на вступление в силу в США нового раунда пошлин на товары, производимые в КНР.

Тем временем рынок Гонконга снизился на фоне набирающих силу массовых протестов.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос по итогам торгов на 1,3%, гонконгский Hang Seng, японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 потеряли по 0,4%, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,1%.

В Гонконге, где продолжаются массовые протесты, дешевеют акции девелоперов и транспортных компаний.

Котировки акций девелоперов Sino Land Co. и Hysan Development снизились соответственно на 3,4% и 2,7%, транспортной компании MTR Corp. - на 3,1%.

В Японии среди лидеров снижения в понедельник - акции транспортных компаний. Бумаги Central Japan Railway подешевели на 2,1%, East Japan Airway - на 0,9%.

Японские компании увеличили капиталовложения во втором квартале на 1,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее, свидетельствуют данные министерства финансов страны, обнародованные в понедельник. В первом квартале рост капиталовложений составил 6,1%.

Капиталовложения без учета программного обеспечения в апреле-июне снизились на 1,7% после скачка на 6,9% в первом квартале.

Прибыли японских компаний в минувшем квартале рухнули на 12% - максимальными темпами за восемь лет. В январе-марте рост составил 10,3%.