Фондовые индексы АТР завершили торги разнонаправленно

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики по итогам торгов во вторник, участники рынка продолжили оценивать возможные последствия атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился менее чем на 0,1%, более широкий Topix вырос на 0,3%. В понедельник японские биржи были закрыты в связи с праздником. Topix завершил в плюсе восьмую сессию подряд, чего не наблюдалось с 2017 года.

Китайский Shanghai Composite снизился на 1,7%, Shenzhen Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

Для китайских акций негативным фактором стала новость, что Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) не стал менять базовую процентную ставку по кредитам сроком на 1 год, оставив ее на уровне 3,3%. Многие эксперты ожидали снижения ставки.

"Теперь инвесторы понимают, что центробанк не станет смягчать денежно-кредитную политику так сильно, как ожидалось", - говорит стратег Central China Securities Чжан Ган.

Южнокорейский индикатор Kospi прибавил менее 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%, как и индонезийский Jakarta Composite.

Индийский BSE Sensex потерял 1,7%, филиппинский PSEi - 0,8%.

В минувшую субботу беспилотники атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, включая крупнейший в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.

На этой новости цены на нефть подскочили почти на 15% в понедельник. Во вторник цена бумаг японской нефтедобывающей компании Inpex выросла на 9,7%, австралийской Woodside Petroleum - на 2%, китайской CNOOC - на 0,6%.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что за атакой, скорее всего, стоит Иран. Тегеран обвинения отрицает, а ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Власти Саудовской Аравии назвали инцидент "беспрецедентным актом агрессии и саботажа", однако не стали напрямую возлагать вину на Иран.

"Спокойный тон заявления Саудовской Аравии говорит о том, что ситуация под контролем", - отмечает рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннз.

Также азиатские инвесторы реагируют за заявление Трампа о том, что США и Япония готовы подписать предварительное торговое соглашение.

Кроме того, внимание рынка направлено на сентябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Инвесторы и экономисты полагают, что Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Акции японской интернет-компании Rakuten подорожали на 6%, оператора связи SoftBank - подешевели на 3%.

Цена бумаг китайского автопроизводителя Geely Automotive опустилась на 2,9%, девелопера Hang Lung Property - на 2,1%.

Капитализация южнокорейского производителя электроники LG Electronics снизилась на 0,9%, тайваньской Foxconn - на 1,4%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto уменьшилась на 1,6%, BHP - на 1,1%.