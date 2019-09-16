Рынки акций в Азии завершили торги разнонаправленно

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики, акции нефтекомпаний подорожали вслед за резким скачком цен на нефть на информации об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

В минувшую субботу стало известно о новом нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии - атаке беспилотников подверглись крупнейшее в стране нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, и примерно 6% мирового производства. На этом фоне цены на нефть взлетели максимальными темпами с февраля 2016 года.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в КНР. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в минувшие выходные, что Китаю будет "очень сложно" добиться темпов роста ВВП на уровне 6% и более при нынешнем глобальном климате. Пекин нацелен на подъем экономики на 6-6,5% в этом году, однако во втором квартале темпы роста ВВП составили лишь 6,2%, став максимальными за 28 лет, сообщает MarketWatch.

Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае замедлились в августе, вновь подтвердив, что экономика КНР продолжает ослабляться в условиях торговой войны с США.

Китай стремится поддержать экономический подъем, принимая для этого разнообразные меры. Ранее в этом месяце Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) принял решение снизить норму резервирования для всех банков на 0,5 процентного пункта (п.п.). Новые нормативы резервных требований вступили в силу 16 сентября.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,8%, Shanghai Composite - практически не изменился, южнокорейский KOSPI прибавил 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%.

Рынки Японии закрыты в понедельник в связи с праздником (День почитания пожилых людей).

Акции китайской нефтекомпании PetroChina подорожали на 4,3% по итогам торгов в Гонконге, CNOOC - 7,4%. Котировки бумаги австралийских Beach Energy, Oil Search и BHP выросли соответственно на 6%, 6,5% и 3,2%.

Среди компаний, акции которых резко дешевеют в понедельник - Geely Automobile (-3,1%), Tencent (-0,9%), SK Hynix (-3,8%).